Parkverstoß mit Folgen

Ein Parkverstoß in der Darmstädter Innenstadt führte am Donnerstag (23.03.17) zur Festnahme des Halters sowie zur Einleitung mehrerer Ermittlungsverfahren. Beamte des 1. Polizeireviers hatten das Auto des 49-jährigen in der Grafenstraße im absoluten Halteverbot festgestellt. Weitere Ermittlungen ergaben, dass an dem Fahrzeug gestohlene Kennzeichen angebracht waren.

Die Staatsanwaltschaft Darmstadt beantragte daraufhin einen Durchsuchungsbefehl für die Wohnung des Darmstädters. Beamte der Ermittlungsgruppe Darmstadt City konnten hierbei rund 15 Gramm Heroin, geringe Menge Hanfsamen, Munition und mehrere Einhandmesser auffinden. Zudem wurde neuwertige Bekleidung, die vermutlich aus Ladendiebstählen stammen könnte, und ein gestohlener Führerschein sichergestellt.

Der 49-jährige Darmstädter wurde nach Ende der polizeilichen Maßnahmen entlassen und muss sich nun in den eingeleiteten Verfahren strafrechtlich verantworten. Die Ermittlungen zu der Herkunft der sichergestellten Gegenstände dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen