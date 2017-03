Kröten und Molche retten

Für Sonntag, 26. März 2017 um 14:30 Uhr lädt der BUND zu einer Rettungsaktion für die ganze Familie ein. Erdkröten und Molche werden aus Fangbehältern am Straßenrand eingesammelt und zum nahen Teich verbracht. Dabei gibt es Erläuterungen zur Lebensweise von Amphibien, zu den Schutzmaßnahmen, die sie vor dem Überfahrenwerden bewahren und einigen Fragen der Teilnehmenden mehr.

Treffpunkt ist am Ende der Hilpertstraße (etwa Nr. 24) vor dem Waldrand in der Nähe der Einfahrt zur Sabine-Ball-Schule.

Umweltdezernentin Barbara Akdeniz will sich ebenfalls an der Umsetzungsaktion beteiligen.

Mehr Informationen unter www.bund-darmstadt.de.