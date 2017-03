Instrumenteninformationstag an der Städtischen Musikschule der Akademie für Tonkunst

Die Abteilung Städtische Musikschule an der Akademie für Tonkunst, Ludwigshöhstraße 120, bietet am Samstag (25.03.17) von 11 bis 13 Uhr einen Instrumenteninformationstag an. Kinder und Jugendliche, die ein Instrument an der Musikschule erlernen wollen, können sich in einem offenen Unterricht ein Bild über das gewünschte Fach machen und sich mit gezielten Fragen an Fachlehrkräfte wenden.