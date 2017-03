Volkssternwarte Darmstadt lädt ein

Die Volkssternwarte Darmstadt lädt am 25.3.17 zu verschiedenen Aktivitäten in das Observatorium auf der Ludwigshöhe ein.

Um 17:00, 17:30 und 18:00 Uhr können Kinder eine drehbaren Sternscheibe selber basteln (2 Euro Unkostenbeitrag). Ihr Gebrauch wird anschließend erklärt.

Zwischen 17:30 und 18:30 können Mars und Merkur am Taghimmel beobachtet werden.

Ab 18:30 Uhr findet eine ca. 1 stündige Taschenlampenwanderung auf dem Planetenweg statt. Bitte eigene Taschenlampen und angemessene Schuhe und Kleidung mitbringen.

Ab 20:00 Uhr findet der Beobachtungsabend „Sterne über Darmstadt“ statt. Beobachtet werden Galaxien, Sternentstehungsgebiete und der Planet Jupiter.

Um 20:15 gibt es einen Kurzvortrag zu „Die Ekliptik: Sonne, Sternzeichen, und noch mehr“

Ein Anmeldung ist nicht erforderlich. Das Beobachtungsangebot findet nur bei klarem Himmel statt.