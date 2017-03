Bauarbeiten in der Grafenstraße

Am Montag (20.03.17) starten zwei weitere Bauabschnitte für den Ausbau des Fernwärmenetzes in Darmstadt. Gearbeitet wird in der Grafenstraße in südlicher Richtung zur Bleichstraße. Ein zweiter Bauabschnitt beginnt in der Grafenstraße zwischen Gustav-Lorenz-Straße und Bismarckstraße in nördlicher Richtung. Während der Bauarbeiten wird die Grafenstraße in diesem Bereich nur einspurig befahrbar sein. Die Zufahrten zu den anliegenden Grundstücken bleiben erhalten. Der Verkehr wird dort an der Baustelle vorbei geleitet. Beide Baustellen dauern voraussichtlich bis Ende Mai.

Quelle: ENTEGA AG