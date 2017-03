DRK Service Reisen für Senioren 2017

Die Reiselust der Seniorinnen und Senioren wächst stetig! Dem Bedarf entsprechend bietet das DRK Darmstadt schon seit Jahren ein umfangreiches Reiseprogramm. Die Reisen sind vor allem für Menschen gedacht, die sich aufgrund altersbedingter Einschränkungen die Planung und Durchführung einer Reise alleine nicht mehr zutrauen. Gleichzeitig sollen auch diejenigen angesprochen werden, die nicht alleine verreisen möchten, sondern vielmehr die Sicherheit und Unterhaltung in einer Gruppe zu schätzen wissen.

Die Reisen führen in diesem Jahr nach Bad Wildungen 21.04.-30.04., Bad Kissingen 07.05.-21.05., Bad Salzuflen 08.07. – 20.07.; Bad Pyrmont 31.08. -14.09. und nach Oberstdorf 19.09.-03.10.17. Es werden auch Flugreisen angeboten, z. B. Isla Canela Ayamonte 03.05.-17.05., Kreta 15.05.-29.05. oder Rhodos 07.10.-21.10.2017.

Für Interessenten, die das Kofferpacken nicht mögen, besteht die Möglichkeit am 10.05.17 an einer Tagesfahrt nach Fulda und am 20.09.17 nach Bad Ems teilzunehmen. Informationen beim DRK unter der Telefonnr. 06151-3606-625, Di. Do. u. Fr. von 8:00 bis 16:00 Uhr (Ansprechpartner Iris Dohmen). Hier kann auch die Broschüre für 2017 angefordert werden.

www.drk-darmstadt.de