Seniorenführungen im Zoo Vivarium

Der Zoo Vivarium bietet auch in diesem Jahr wieder Seniorenführungen an. Am Dienstag (21.03.) startet die Veranstaltungsreihe mit dem Thema „Giftige Tiere“. Zoopädagoge Frank Velte informiert darin über Arten, die giftige Substanzen zum Schutz oder zur Jagd einsetzen. Am Dienstag (28.03.17) geht es um „Alte Tiere“; Frank Velte wird darüber berichten, wie wertvoll alte Tiere für ihre Sozialgruppen sind, welche Überlebensstrategien sie entwickelt haben und was es bedeutet, als Nutztier, wie zum Beispiel die im Vivarium gehaltenen Zwergesel, ein Langzeitarbeiter zu sein. Die Führungen beginnen jeweils um 10 Uhr an der Zooschule im Schnampelweg 5. Treffpunkt ist am Zooeingang. Zum Eintrittspreis wird zusätzlich 1,50 Euro erhoben. Um telefonische Anmeldung unter 06151/13-3391 wird gebeten.