Sanierung Seiterswegbrücke: Weitere Sperrung am Sälzerplatz

Die laufende Sanierung der denkmalgeschützten Seiterswegbrücke erstreckt sich auch auf die östlich angrenzenden Verkehrsflächen. So wurde jüngst die Oberfläche des Bernhard-Sälzer-Platzes zwischen Odenwaldbahn und Löwentor grundhaft erneuert und im Niveau an die Brückenfahrbahn angepasst. Diese Arbeiten werden nun im anschließenden Bereich fortgesetzt. Deshalb wird die Wolfskehlstraße von Mittwoch, 22. März, bis einschließlich Mittwoch, 29. März 2017, am Sälzerplatz in Richtung Erbacher Straße gesperrt. Der nördliche Teil, also der Weg von der Dieburger Straße über die Wolfskehlstraße zum Seitersweg und zur Rosenhöhe, ist dagegen wieder geöffnet. Vom Seitersweg kommend kann nur in Richtung Dieburger Straße abgebogen werden.