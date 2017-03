Motorradfahrer flüchtet vor Kontrolle – Zeugen gesucht

Ein bislang noch unbekannter Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag (12.03.17) vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Gegen 16.30 Uhr wurden die Beamten auf zwei Motorräder aufmerksam, die mit hoher Geschwindigkeit über die Landgraf-Georg-Straße in Richtung Innenstadt fuhren. Ein Fahrer, der kurzzeitig nur auf dem Hinterrad unterwegs war, gab bei Erblicken der Streife Gas und floh in Richtung Schlossgraben. Seine Flucht ging anschließend weiter in die Alexanderstraße, wo er mehrere andere Verkehrsteilnehmer gefährdete und über rote Ampeln fuhr. In der Pützerstraße verloren die Polizisten den Fliehenden aus den Augen. Bei dem Zweirad soll es sich um eine dunkle Rennmaschine mit Darmstädter Kennzeichen gehandelt haben. Zeugen, denen das Krad aufgefallen ist oder auch von ihm gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim 1. Polizeirevier zu melden (06151/969-3610).

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen