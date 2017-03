Akademie für Tonkunst: Konzerte im März 2017

Konzert im Rahmen der Künstlerischen Reifeprüfung im Fach Klavier gibt es am Dienstag (14.03.17) um 19 Uhr in der Akademie für Tonkunst. Junli Liu, die ihr Studium in der Klasse von Friederike Richter absolviert hat, präsentiert Werke von Ludwig van Beethoven, Robert Schumann und Mili Alexejewitsch Balakirew.

Unter dem Titel „The Art of Accordeon VI“ bietet die Studienabteilung der Akademie für Tonkunst am Montag (20.03.17) um 19.30 Uhr ein Konzert an. Studierende der Akkordeonklasse Christiane Lüder präsentieren Werke von Astor Piazzolla, Franck Angelis und Yuji Takahashi.

Beide Konzerte finden im Wilhelm-Petersen-Saal der Akademie für Tonkunst, Ludwigshöhstraße 120, statt. Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei.