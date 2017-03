HEAG mobilo bietet Demonstrationsfahrten mit autonom fahrenden Kleinbus in der Lincoln-Siedlung

Wer einmal eine Fahrt in einem autonom fahrenden Kleinbus erleben will, hat am Montag (13.03.17) Gelegenheit dazu. Mit einem batteriebetriebenen Fahrzeug des französischen Herstellers Easy Mile bietet die HEAG mobilo in der Lincoln-Siedlung Demonstrationsfahrten mit dem führerlosen Fahrzeug an. Der vier Meter lange Bus bietet bis zu zehn Fahrgästen Platz und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 20 km/h. „Es wird vermutlich noch fünf bis zehn Jahre dauern, bis autonom fahrende Busse Teil unserer Alltagsmobilität werden. Doch diese Entwicklung wird kommen und wir als Verkehrsunternehmen wollen autonome Fahrzeuge als Teil des ÖPNV mitdenken“, erläutert HEAG mobilo Geschäftsführer Michael Dirmeier den Hintergrund dieses ersten Testeinsatzes. Für Quartiere wie die Lincoln-Siedlung sind autonome Kleinbusse ideal. So könnte vielleicht in nicht allzu ferner Zukunft dort ein solcher Kleinbus für kurze Wege sorgen: zum Einkaufen, zu den Nachbarn oder zur Weiterfahrt ab der neuen Haltestelle „Lincoln-Siedlung“.

Die öffentlichen Demonstrationsfahrten erfolgen von zirka 13.30 bis 16.00 Uhr und starten an der neuen Mobilitätszentrale in der Lincoln-Siedlung, die in der alten Tankstelle eingerichtet wurde. Die Fahrtstrecke ist ungefähr 300 Meter lang. Wer keine Gelegenheit hat, selbst an der Fahrt teilzunehmen, kann sich von den Demonstrationsfahrten ab zirka 13 Uhr auch bei Facebook unter facebook.com/heagmobilo live ein Bild davon machen.

Neue „Mobizentrale“ auf Lincoln

Nach und nach nimmt die neue Lincoln-Siedlung an der Heidelberger Straße Gestalt an. Das weitläufige Areal bietet neben innovativen Wohnformen vor allem auch Raum für neue Mobilitätskonzepte. Seit Dezember bietet die HEAG mobiIo in der Lincoln-Siedlung umfassende Mobilitätsberatung an, die auch alternative Mobilitätsformen wie CarSharing oder Leihfahrräder umfasst.

Quelle: HEAG mobilo GmbH