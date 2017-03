Autorennen auf Firmenparkplatz – Führerschein sichergestellt

Durch einen Zeugen wurde in der Nacht zu Freitag (10.03.17) gegen 0.10 Uhr beobachtet, dass sich zwei unbeleuchtete Fahrzeuge auf einem Firmenparkplatz in der Frankfurter Straße ein Rennen lieferten. Die alarmierte Polizei kontrollierte anschließend in der Nähe des Parkplatzes zwei 24 und 34 Jahre alte Männer. Rasch stellte sich heraus, dass beide unter Alkoholeinfluss standen. Ein Atemalkoholtest bei dem 24-Jährigen zeigte 1,58 Promille an und auch der 34 Jahre alte Wagenlenker zeigte deutliche Anzeichen auf vorherigen Alkoholkonsum. Er konnte zudem keinen Führerschein vorlegen. Das Duo wurde vorläufig festgenommen und musste Blutentnahmen über sich ergehen lassen. Der Führerschein des 24 Jahre alten Mannes wurde von den Beamten ebenso sichergestellt wie die beiden nicht zugelassenen Fahrzeuge der Tatverdächtigen. Die Ordnungshüter erstatteten Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen zahlreicher verkehrsrechtlicher Verstöße. Die Ermittlungen dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen