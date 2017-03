Sanierung Seiterswegbrücke: Einwöchige Sperrung am Sälzerplatz

Die laufende Sanierung der Seiterswegbrücke erstreckt sich nun auch auf die sich östlich anschließenden Verkehrsflächen. So wird in der kommenden Woche die Oberfläche des Bernhard-Sälzer-Platzes zwischen Odenwaldbahn und Löwentor grundhaft erneuert und im Niveau an die Brückenfahrbahn angepasst. Zudem werden sämtliche Leitungen verschiedener Versorgungsträger neu verlegt. Aus diesem Grund wird die Zufahrt aus der Wolfskehlstraße von Montag, 13. März, bis einschließlich Samstag, 18. März 2017, gesperrt. Von der Sperrung nicht betroffen ist die Strecke von der Dieburger Straße über die Gassen Rosenhöhweg, Am Oberfeld, Am Löwentor, Seitersweg zur Rosenhöhe und weiter zur Erbacher Straße.