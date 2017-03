SV Darmstadt 98: Lange das bessere Team, aber wieder punktlos

Es bleibt auswärts das gleiche Bild: Erst beste Chancen nicht genutzt, dann das Gegentor bekommen. Am Ende verloren die Lilien am Samstagnachmittag (04.03.17) extrem unglücklich mit 0:2 (0:0) bei Werder Bremen. Dennoch zeigten die Darmstädter einmal mehr all ihre Tugenden und waren vor allem in der ersten Halbzeit die deutlich bessere Mannschaft. Zum ausführlichen Spielbericht…