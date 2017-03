„Endlich Frühling!“ – Vorlesen im März 2017 in der Stadtbibliothek

Vorlesegeschichten vom Frühling sind das Thema im März an allen Samstagen um 11 Uhr in der Kinder- und Jugendabteilung der Stadtbibliothek im Justus-Liebig-Haus, Große Bachgasse 2. Am 11. März 2017 gibt es die Geschichten „Die Jahreszeiten erleben mit Emma und Paul“ und „Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland“ als japanisches Erzähltheater. Die ehrenamtlichen Vorlesepatinnen und Vorlesepaten lesen für Kinder ab vier Jahren. Die Teilnahme ist kostenfrei.