51-Jähriger von Unbekanntem angegriffen

Nach einem tätlichen Angriff in der Darmstädter Innenstadt am Mittwochnachmittag (01.03.17) suchen die Ermittler nach Zeugen des Vorfalls. Kurz vor 17 Uhr hatte es ein bislang noch unbekannter Täter in der Schulstraße auf einen 51 Jahre alten Mann abgesehen. Nachdem er an ihm vorbeigegangen war, drehte sich der Unbekannte aus noch unbekannten Gründen um und pöbelte den Darmstädter an. Anschließend nahm er ihn in Schwitzkasten, gab ihm eine Kopfnuss und brachte ihn zu Fall, bevor er in Richtung Holzstraße das Weite suchte. Der 51-Jährige wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Der Tatverdächtige soll circa 1,80 Meter groß und 25 Jahre alt gewesen sein. Er hatte einen schwarzen kurzen Bart und wird als schlank beschrieben. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Hose und einer schwarzen Wollmütze. Zeugen, denen der Flüchtige aufgefallen ist oder die sachdienliche Hinweise haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Darmstadt zu melden (06151/969-0).

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen