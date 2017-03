Foto-Ausstellung zum „Unwort des Jahres“ im Kunstforum der TU Darmstadt – Auseinandersetzung mit dem „Volksverräter“

Die alljährliche „Unwort“-Fotoausstellung findet in diesem Jahr vom 3. bis 26. März im Kunstforum der TU Darmstadt statt. Erstmalig sind die Bilder länger als nur ein Wochenende zu sehen.

Zum 13. Mal gilt es für die Darmstädter Fotografinnen und Fotografen, das (Un)Wort des Jahres in ideenreiche Visualisierungen zu übersetzen. Man darf gespannt sein, wie das diesjährige Unwort „Volksverräter“ fotografisch umgesetzt wird und was der auf zehn Personen angewachsenen Fotografen-Gruppe diesmal in den Sinn und vor die Linse kommt.

Die Fotografen:

Stefan Daub

Jan Nouki Ehlers

Julia Essl

Albrecht Haag

Jens Mangelsen

Manfred Nerlich

Sebastian Reimold

Jens Steingässer

Rahel Welsen

Andreas Zierhut

Die Vernissage ist am Donnerstag, 2. März 2017 um 19.00 Uhr.

Die Ausstellung wird mit einführenden Worten eröffnet.

Ort: KUNSTFORUM der TU Darmstadt, Hochschulstr. 1, S1|03, Altes Hauptgebäude, 2. OG, 64289 Darmstadt.

Öffnungszeiten: 3. bis 26. März 2017, Mittwoch bis Sonntag 13.00 bis 19.00 Uhr, der Eintritt ist frei.