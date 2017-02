Pkw überschlagen – zwei Personen schwer Verletzt

Am Sonntag (26.02.2017) um 14:05 Uhr befuhr eine 80-jährige Fahrzeugführerin in Darmstadt die Bundesstraße, B 3 (Karlsruher Straße) in Fahrtrichtung Pfungstadt. Hier kam die Fahrzeugführerin aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem rechts neben der Fahrbahn befindlichen Grünstreifen liegen. Sowohl die Fahrzeugführerin als auch ihr 81-jährige Beifahrer aus Darmstadt wurden schwerverletzt und kamen in ein Darmstädter Krankenhaus. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern derzeit noch an. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich beim zuständigen 2. Polizeirevier, Tel.: 06151 / 969 – 3710, zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen