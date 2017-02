Eine beherzte zweite Halbzeit des SV Darmstadt 98, aber diesmal ohne ein Erfolgserlebnis vor eigenem Publikum. Mit 1:2 (0:0) zogen die Lilien am Samstagnachmittag (25.02.17) gegen den FC Augsburg den Kürzeren. Die Hausherren drängten auf den zweiten Heimdreier in Serie, doch am Ende jubelten die Augsburger. Zum ausführlichen Spielbericht…