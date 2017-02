Geldautomat gesprengt

Am Sonntag (26.02.2017), um 05:47 Uhr sprengten Unbekannte in Weiterstadt, Rudolf-Diesel-Straße, einen im Foyer eines Einkaufsmarktes stehenden Geldautomaten. Mit brachialer Gewalt verschafften sie sich über eine Seiteneingangstür Zugang zum Markt. Vermutlich mittels in den Geldautomaten eingeleiteten Gases, das die Täter anschließend entzündeten, wurde der Automat stark beschädigt. Durch herumfliegende Teile entstanden an zwei im Foyer benachbarten Geschäften ebenfalls Schäden. Nach ersten Schätzungen entstand ein Gesamtsachschaden von mehreren zehntausend Euro. Die Täter flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung. Wieviel Bargeld sie erbeuteten, ist bislang nicht bekannt. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06151 / 969-0.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen