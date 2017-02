Umbau der Frankfurter Straße vor Merck beginnt – Rad- und Fußweg wird auf die Westseite verlegt

Noch bis in den Sommer dieses Jahres dauert der gegenwärtig laufende Bau eines neuen städtischen Hauptkanals in der Frankfurter Straße. Nun kommt dort eine weitere Baustelle hinzu: Am Montag, 27. Februar 2017, beginnt die Umgestaltung der Frankfurter Straße vor dem Haupteingang der Firma Merck. Planung und Umsetzung dieser Maßnahme werden von Merck betreut und finanziert.

Der Umbau bringt Veränderungen der Verkehrsführung mit sich. Ab 27. Februar 2017 ist zunächst die Sperrung des Geh- und Radweges auf der Ostseite der Frankfurter Straße ab Höhe des Süd-Tores der Firma Merck erforderlich. Der Rad- und Fußverkehr in Richtung Arheilgen muss, entsprechend der Beschilderung, mit Hilfe einer Ampel die Frankfurter Straße queren und den Weg auf der Westseite der Straße fortsetzen. In einer späteren Phase ist der Weg auf der Westseite gesperrt; Radfahrer und Fußgänger nutzen dann die Wege auf der Ostseite. Weitgehend uneingeschränkt soll, trotz Umbau und Verlegung der Haltestelle, die Straßenbahn durch den Baustellenbereich geführt werden. Die Arbeiten zum Umbau der Frankfurter Straße vor dem Haupteingang der Firma Merck sollen Ende des Jahres abgeschlossen sein.