Festnahme nach nächtlichen Mülltonnenbränden

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Donnerstag (23.02.17) nach mehreren Mülltonnenbränden einen 38 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen. Zwischen 23.30 Uhr und 1.15 Uhr wurden insgesamt vier Feuer in der Pallaswiesenstraße und Kasinostraße durch Zeugen gemeldet. Durch das schnelle Entdecken und zügige Löschen konnte ein Ausbreiten der Flammen auf angrenzende Gebäude verhindert werden. Sofort herbeigeeilte Streifen nahmen den Mann, der in Darmstadt wohnt, nach dem vierten gemeldeten Brand in Tatortnähe fest. Ob er auch für die Brände in der Nacht zum Montag (20.02.17) als Täter in Frage kommt, müssen die weiteren Nachforschungen des Kommissariats 10 zeigen. Zeugen, die in der Nacht Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen