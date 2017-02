Baumfällungen und Pflegearbeiten in Eberstadt

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt führt ab Montag (20. Februar) bis einschließlich Samstag (25.02.17) notwendige Baumpflegearbeiten und Baumfällungen in der Mühltalstraße durch. Aus Gründen der Verkehrssicherheit müssen diese Arbeiten durchgeführt werden. Bei der Kontrolle wurden u.a. auch abgestorbene, absterbende oder nicht mehr stand- oder bruchsichere Bäume festgestellt. Darüber hinaus weisen einige Bäume Pilzbefall oder eine schlechte Stämmlingsverbindung am Stammfuß auf. Zudem müssen Bäume am Steilhang bzw. der Draht-Hangbefestigung entfernt werden, da diese ansonsten geschädigt wird.

Die Arbeiten beginnen mit einer Vollsperrung für den Durchgangsverkehr von 9 bis 15 Uhr ab der Heinrich-Delp-Straße/Im Hirtengrund bis zur B 426 (Kühler Grund). In diesen Zeiten wird eine Umleitung über die B 426, die Heidelberger Landstraße, die Ringstraße und Im Hirtengrund erfolgen. Zusätzlich wird im vollgesperrten Bereich eine Wanderbaustelle eingerichtet, sodass die Erreichbarkeit der anliegenden Grundstücke auch in diesem Zeitraum sichergestellt ist. Anlieger können dann entweder von der B 426 oder von der Heinrich-Delp-Straße/Im Hirtengrund bis zu ihren Grundstücken fahren. Ab Montag (27.02.) wird die Mühltalstraße dann für voraussichtlich weitere zwei Wochen abschnittsweise jeweils einseitig gesperrt sein, um die restlichen Baumpflegearbeiten durchführen zu können. Mit Verkehrsbehinderungen ist bis zum 10. März 2017 (Freitag) zu rechnen.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt