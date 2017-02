Abschied vom Winterhimmel

Die Volkssternwarte Darmstadt e.V. lädt am 25.02.17, 20:00 Uhr zu einem Beobachtungsabend in das Observatorium auf der Ludwigshöhe ein.

Zu Beginn des Beobachtungsabends beherrschen in Richtung Süden noch die Wintersternbilder Stier, Orion, Zwillinge und Großer Hund die Szenerie. Im Osten kündigen sich mit dem Löwen bereits die Frühlingssternbilder an. Im Orion wird der helle Orionnebel, ein Sternentstehungsgebiet, beobachtet; im Fuhrmann viele Sternhaufen. Mit einer Reise zu dem Galaxienpaar M81/M82 im Großen Wagen und einem Abstecher zum Eskimonebel in den Zwillingen endet der Beobachtungsabend.

Die Veranstaltung findet nur bei klarem Himmel statt. Der Eintritt ist frei. Eine Anfahrtsbeschreibung findet sich unter www.vsda.de.