Verstärkte Alkohol- und Drogenkontrollen der Polizei während der „närrischen Tage“-Polizei mahnt: Auch an die Folgen denken!

Die kommenden Tage stehen ganz im Zeichen von „Prinz Karneval“. Veranstaltungen und Umzüge werden wie jedes Jahr wieder tausende Karnevalisten in ihren Bann ziehen. Auch die Polizei in Südhessen ist für die „tollen Tage“ gewappnet. Sie wird verstärkt Alkohol- und Drogenkontrollen durchführen. Fahren unter Einfluss von Alkohol oder Drogen gehört zu den Hauptunfallursachen im Straßenverkehr. Nach der Einnahme von Drogen verändern sich die Selbsteinschätzung und die Risikobereitschaft. Das eigene fahrerische Können wird ebenso überschätzt, wie die damit verbundenen Gefahren. Verkehrsteilnehmern empfiehlt die Polizei daher dringend: „Hände weg vom Alkohol und von Drogen! Sie gefährden sich und andere! Nutzen Sie das Angebot öffentlicher Verkehrsmittel.“ Die Folgen einer Fahrt unter Alkohol- oder Drogeneinfluss können für den Einzelnen gravierend sein. Fahrerlaubnisentzug, Eintragungen im Verkehrszentralregister, Geldbuße und Verfahrenskosten sind hier noch die geringsten Folgen. Kommt es zum Unfall, drohen Schadenersatzforderungen von Versicherern und Geschädigten. Der Entzug der Fahrerlaubnis kann in Einzelfällen sogar den Verlust des Arbeitsplatzes bedeuten. Denken Sie daher an die Folgen!

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen