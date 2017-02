Einbruch in Bürogebäude – Polizei sucht Zeugen

Ein Bürogebäude in der Mina-Rees-Straße war in der Nacht zum Dienstag (14.02.2017) das Ziel von Einbrechern. Gleich bei mehreren Firmen waren die Kriminellen gewaltsam in die Büroräume gelangt und hatten diese nach Wertsachen durchsucht. Nach ersten Ermittlungen hatten sich die Kriminellen über die Eingangstür Zugang zu dem Bürokomplex verschafft und im Anschluss Büroräume bei vier Firmen durchsucht. Hierbei wurden zum Teil auch Türen und Schränke aufgebrochen. Bei ihrem Beutezug hatten es die Täter auf Geld abgesehen, das sie aus einzelnen Räumen entwendeten. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro. Das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den bislang unbekannten Tätern übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen