Versuchter Mord zum Nachteil eines Polizeibeamten

Pfungstadt. Am Donnerstag (09.02.2017), kurz vor 18 Uhr, beobachteten Einsatzkräfte der hessischen Polizei, wie ein Mann in einen im Westring geparkten gestohlenen BMW eingestiegen war. Als die Beamten den Fahrer festnehmen wollten, flüchtete er mit dem Wagen. Dabei fuhr er direkt auf einen Polizeibeamten zu. Dieser konnte sich nur durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen.

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal hat gegen den unbekannten Autofahrer ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Mordes zum Nachteil des Polizeibeamten eingeleitet. Es kommt nämlich in Betracht, dass der unbekannte Fahrer unerkannt entkommen und so seine Beteiligung am Fahrzeugdiebstahl verdecken wollte.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Ludwigshafen dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen