Fair genießen und der Umwelt nutzen: „Klimagourmet“

Welcher Zusammenhang besteht zwischen Ernährung, Gerechtigkeit und dem globalen Klima? Welche Auswirkungen haben der Transport und die Verpackung von Lebensmitteln? Diese und weitere Fragen beantwortet die „Klimagourmet“-Ausstellung, die als Teil der Aktion „Darmstadt genießt fair“ vom 14. bis 27. Februar 2017 im Foyer der Hauptstelle der Sparkasse Darmstadt, Rheinstraße 10-12 zu sehen ist.

„Darmstadt genießt fair“ ist eine 2014 von der Wissenschaftsstadt Darmstadt, dem Caritasverband Darmstadt und der VEBU-Regionalgruppe Darmstadt gegründete Mitmachinitiative unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Jochen Partsch. Sie verfolgt unter anderem das Ziel, die Bürgerinnen und Bürger in Darmstadt zu einem geringeren Fleischkonsum, einem verantwortungsvollen Umgang mit unseren Ernährungsgrundlagen zu bewegen, womit sie einen Beitrag zum Klimaschutz leisten können. Die Bausteine der Initiative reichen von einer veganen Imbissbude auf dem Darmstädter Heinerfest, über Schulungen für Großküchen in vegetarischem Kochen, der Auszeichnung von Gastronomiebetrieben mit regelmäßigem vegetarischen und veganen Angebot bis hin zu einem Nachhaltigkeits-Aktionstagen.

Die Klimagourmet-Ausstellung beantwortet die eingangs erwähnten Fragen ohne lange Texte und komplizierte Diagramme. Die Besucher können durch Vergleichen von Flächen, durch Wiegen und mithilfe anderer grafischer und dreidimensionaler Anreize die Themen sensorisch und visuell erkunden. Die Ausstellung kann während der regulären Öffnungszeiten der Sparkasse besichtigt werden (Montag bis Donnerstag 9 bis 18 Uhr, Freitag 9 bis 16 Uhr, Samstag 10 bis 13 Uhr). Weitere Informationen sind auf darmstadt.de/darmstadt-erleben/ einkaufen/darmstadt-geniesst-fair/ im Internet zu finden. In Zusammenarbeit mit der Themengruppe Klimaschutz der Lokalen Agenda 21 werden auch Führungen für Schulklassen und Gruppen nach Vereinbarung via E-Mail an klimaschutz [at] darmstadt.de angeboten.

Die Ausstellung wird am Dienstag, 14. Februar, um 19 Uhr mit Oberbürgermeister Jochen Partsch und Georg Sellner, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Darmstadt, eröffnet. Das Studierendenwerk begleitet die Eröffnung durch kurze inhaltliche Impulse. Wer an der Eröffnung teilnehmen möchte, wird gebeten, sich per E-Mail an klimaschutz[at] darmstadt.de anzumelden.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt