Lilien: Warten auf Auswärtspunkte geht weiter

Aufopferungsvoll gekämpft, aber um den Lohn der Arbeit gebracht worden: Bei Eintracht Frankfurt musste sich der SV Darmstadt 98 am Sonntag (05.02.17) schlussendlich mit 0:2 (0:0) geschlagen geben. In der ersten Hälfte verwehrte Schiri Gräfe den Lilien einen Elfer – bei einer ähnlichen, eher harmloseren Situation zeigte er dann für die Frankfurter auf den Punkt. Hasebe nahm dankend an und verwandelte zur Führung, Rebic erhöhte in der Schlussphase zum Endstand. Zum ausführlichen Spielbericht…