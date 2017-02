Vernissage zur Ausstellung von Jürgen Klaban im kunstWERK

Die Aumühle lädt ein zur Eröffnung der Ausstellung mit Werken von Jürgen Klaban im kunstWERK: Die Vernissage findet statt am Samstag, den 11. Februar 2017 um 16 Uhr in der Falltorstraße 32 in Darmstadt-Wixhausen. Für die musikalische Begleitung sorgt Claudia Dürr. Jürgen Klaban und kunstWERK-Leiter Josh Groos freuen sich über einen regen Austausch mit Interessierten. Die Ausstellung ist anschließend bis zum 17. Mai 2017 im kunstWERK zu sehen.

Die Öffnungszeiten sind telefonisch unter 06150 – 96 96-755 zu erfragen.

Jürgen Klaban arbeitet seit vielen Jahren hauptberuflich als Künstler in der Werkstatt der Behindertenhilfe Bergstraße in Auerbach. Eines seiner Hauptmotive ist eine Figur, die er in ganz unterschiedlichen Formaten, Farben und Techniken malt. Er stellt regelmäßig aus und ist im Raum Bergstraße bereits ein gefragter Künstler. „Wir freuen uns, Jürgen Klaban eine Einzelausstellung widmen zu können, da sein Schaffen eine einzigartige ausdrucksstarke Schaffenskraft zeigt“, sagt Josh Groos. „Seine individuelle Bildsprache ist lebendig, farbenfroh und zeigt seine innige Verbundenheit zur Kunst.“

Zwischen der Behindertenhilfe Bergstraße und der Aumühle von Mission Leben besteht seit vielen Jahren ein enger Kontakt über die gemeinsame Arbeit sowohl bei BehindART, einem überregionalen Kunstprojekt des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Hessen, als auch bei der Musikplattform Musipodium, die gemeinsam mit dem Verein Mensch mach mit! gegründet wurde. Daneben finden auch gemeinsame Malaktionen statt.

Das kunstWERK der Aumühle ist ein Ort für kreatives Arbeiten und Ausstellungen. Verschiedene Kurse und Workshops bieten Kindern wie Erwachsenen, Anfängern wie Fortgeschrittenen die Möglichkeit, sich auszuprobieren. Durch die Begegnungen von Menschen mit und ohne Behinderung können und sollen neue Kompetenzen entwickelt werden. kunstWERK wurde 2015 eröffnet. Das aktuelle (Kurs)-programm steht auf der Website des diakonischen Trägers Mission Leben zum Download bereit: www.mission-leben.de.