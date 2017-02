Spannende Themen bei den Kindervorlesungen im Frühjahr

Am 11.03.2017 ist es endlich wieder soweit, die Kindervorlesung der Bürgerstiftung Darmstadt startet ins neue Semester. Es wurden wieder fünf spannende Vorlesungen organisiert.

Kindervorlesungen Programm Frühjahr 2017



11.03.2017, 10 Uhr

Der größte Arzneimittelschatz ist die Natur – von Schlangengift bis Arzneipflanzen

Dr. Christian Ude, Stern Apotheke Darmstadt

Unsere größte Schatzkiste für Arzneimittel ist die Natur. Neben vielen Arzneipflanzen, die heute die Grundlage für zahlreiche pflanzliche Arzneimittel zum Beispiel gegen Husten, Angst und Depression sind, dienten viele Pflanzeninhaltsstoffe in der Vergangenheit als Vorlage für aktuell breit eingesetzte Arzneistoffe. Aber auch das Tierreich hat Vorlagen für heute selbstverständliche Arzneistoffe zum Vorschein gebracht. Beispielsweise nutzt man die blutdrucksenkende Eigenschaft von Schlangengift heute bei vielen Patienten zur Therapie von Bluthochdruck.

25.03.2017, 10 Uhr

Gorilla-Glas, Verbundglas, Dünnglas – warum Glas leicht bricht und wie man damit trotzdem Häuser bauen kann

Dr.-Ing. Jens Schneider, Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften – TU Darmstadt

Hightech-Gläser erobern die Welt. Vom Handy bis zum Satellit, vom Auto über den ICE bis zu ganzen Gebäuden – obwohl Glas so leicht bricht, kann es heute überall für verschiedenste Aufgaben verwendet werden. Der Vortrag erklärt, warum Glas so leicht kaputt gehen kann und was Ingenieure alles erfunden haben, damit es besser hält. Spektakuläre Beispiele zeigen, wie es heute eingesetzt wird und kleine Experimente sollen helfen das besser zu verstehen.

22.04.2017, 10 Uhr

Evolution – Anpassung an Lebensräume

Nadja Saß M.A.

Wusstet ihr, dass die Pferde vor ca. 40 Millionen Jahren nur etwa 50 cm groß waren? Warum sahen die Tiere früher so anders aus? Warum haben manche Tiere heute so große Ohren oder so ein dickes Fell? Um diese und andere Fragen geht es in der Vorlesung „Evolution“ Um den Fragen auf die Spur zu kommen, schauen wir uns gemeinsam einige Fossilien und ein paar Tiere genauer an.

06.05.2017, 10 Uhr

Der Dschungel beginnt vor der Haustür

Dr. Katharina Schumann und Peter Werner, Institut Wohnen und Umwelt GmbH (IWU)

Auf den ersten Blick wirken Städte wie leblose Betonwüsten. Wenn man aber genauer hinschaut, wimmelt es im Stadtdschungel nur so von wilden und exotischen Tieren und Pflanzen. Und zwar nicht nur in Parks oder Straßenbepflanzungen, sondern auch in Pflasterritzen, Dächern und auf ehemaligen Bahngleisen. Selbst größere Wildtiere wie Füchse und Wildschweine fühlen sich im städtischen Dschungel längst pudelwohl. Diese und viele weitere tierische und pflanzliche Bewohner der Stadt wollen wir Euch in der Kindervorlesung vorstellen und zeigen, warum der Stadtdschungel auch einen Nutzen für uns Menschen hat.

20.05.2017, 10 Uhr

Ich hab Durst – Warum braucht der Körper eigentlich Wasser?

Dr. Bernd Sucké, Facharzt für Innere Medizin / Nephrologie – Klinikum Darmstadt

In einfachen Worten und mit zwei kleinen Experimenten wird Dr. Sucké Diffusion und Osmose anschaulich erläutern und erklären, wie die Niere funktioniert. Dabei lässt sich erfahren, dass 1800 Liter Blut täglich durch unsere Nieren laufen – und das, obwohl der Mensch nur über fünf Liter Blut verfügt. Das funktioniert, weil das Herz für den Transport sorgt: es pumpt die fünf Liter rund 360-mal am Tag durch den ganzen Körper. Was das alles mit unserem Salzhaushalt zu tun hat, auch das weiß der Internet trefflich zu erzählen.

Die Veranstaltung für Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren beginnt um 10 Uhr im Hörsaal A 4 im Audimax der TU Darmstadt. Der Besuch der Kindervorlesungen ist für alle Kinder kostenfrei und ohne vorherige Anmeldung möglich. Es stehen ausreichend Plätze zur Verfügung.

Den neuen Flyer, eine Wegbeschreibung und alle weiteren Informationen zu den Kindervorlesungen der Bürgerstiftung gibt es hier.