Public Management: Infoabend zu neuem Studiengang an der h_da

Im Anfang April 2017 beginnenden Sommersemester startet an der Hochschule Darmstadt (h_da) der neue Bachelor-Studiengang Public Management. Er bereitet auf gehobene Führungstätigkeiten in unterschiedlichen Bereichen öffentlicher Verwaltungen und weiterer Non-Profit-Organisationen vor. Der Studiengang wird auch in einer berufsbegleitenden Variante für Verwaltungsfachwirte angeboten, die eine Fortbildung des Hessischen Verwaltungsschulverbands (HVSV) absolviert haben. Der Fachbereich Wirtschaft der Hochschule Darmstadt lädt Studieninteressierte zu einem Infoabend ein: am Freitag, 10. Februar 2017, um 16 Uhr im Haus der Energie auf dem h_da-Campus (Gebäude D 21, Raum 0.14, Holzhofallee 38, 64295 Darmstadt).

Zu Beginn stellen die Professoren Christopher Almeling, Ulrich Klüh und Werner Stork aus dem Fachbereich Wirtschaft der h_da sowie HVSV-Dozent Florian Eckermann den Studiengang Public Management vor. Ab 16.45 Uhr haben Interessierte die Gelegenheit, sich vom Studiengangs-Team persönlich beraten zu lassen.