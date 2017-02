Planungen für DAVIA schreiten voran

Die Planungen für die Sanierung und Neuordnung des Straßenraums rund um den Willy-Brandt-Platz schreiten weiter voran. Im Mai vergangenen Jahres hatten die Wissenschaftsstadt Darmstadt und die HEAG mobilo die Planungen des DAVIA-Projekts der Öffentlichkeit vorgestellt und waren mit Anwohnern und Bürgern in Dialog getreten. Aus diesem Dialog gingen viele Anregungen und Verbesserungsvorschläge hervor, die intensiv geprüft wurden. „Einiges davon haben wir aufgenommen und daraufhin die Planung anpasst – zum Beispiel bei der Radwegeführung in der Frankfurter Straße entlang des Herrngartens oder bei der Gestaltung des Willy-Brandt-Platzes“, erklärt Jochen Partsch, Oberbürgermeister der Wissenschaftsstadt Darmstadt zum aktuellen Projektstand.

Antrag zur Planfeststellung in der zweiten Jahreshälfte.

Derzeit arbeiten Stadt und HEAG mobilo die Fachplanungen für einzelne Teilprojekte wie Fahrleitungen oder Kanalarbeiten aus. So führt die HEAG mobilo entlang der Frankfurter Straße Suchschachtungen durch, um festzustellen, ob die Standorte für die Fahrleitungsmaste tatsächlich geeignet sind. Im nächsten Schritt werden die verschiedenen Planungsabschnitte zu einem einheitlichen Konzept zusammengeführt. „Mit dem formellen Planfeststellungsverfahren, das notwendig ist, um Baurecht zu erhalten, wollen wir in der zweiten Jahreshälfte beginnen“, stellt Partsch in Aussicht.

Informationen zum Projekt sind im Internet unter www.heagmobilo.de/davia veröffentlicht. Dort lässt sich ab Anfang Februar auch nachlesen, welche Anregungen aus der Bürgerschaft bereits in die Planung eingeflossen sind. Interessierte können sich mit Fragen und Anregungen an die E-Mail-Adresse davia [at] heagmobilo.de wenden.

Quelle & Bild: HEAG mobilo GmbH