Bauarbeiten in der Liebigstraße

Der Ausbau des Fernwärmenetzes in Darmstadt geht nach der Winterpause wieder weiter. Ab Montag (06.02.17) wird in der Liebigstraße gearbeitet. In einem Bauabschnitt zwischen Pallaswiesenstraße und Emilstraße wird die Straße einseitig aufgegraben und die neue Leitung gelegt. Während der Bauarbeiten bis Ende März wird die Liebigstraße an dieser Stelle nur einspurig befahrbar sein. Die Zufahrten zu den anliegenden Grundstücken bleiben jedoch erhalten. Die betroffenen Anwohner werden mittels Infoschreiben informiert.