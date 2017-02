Vortrag: „Dunkle Energie im Universum“

Das Universum dehnt sich aus – und zwar beschleunigt. Für diese überraschende Entdeckung wurde 2011 der Physiknobelpreis verliehen. Wie kann man die seit etwa vier Milliarden Jahre wirkende kosmische Beschleunigung beobachten? Und vor allem: Was treibt diese Beschleunigung an? Vorerst wird das unbekannte Treibmittel einfach „Dunkle Energie“ genannt. Es könnte aber auch die allgegenwärtige Vakuumenergie sein – also Energie aus dem Nichts. Der Vortrag findet am 11.02.17, 20:00 Uhr im Observatorium der Volkssternwarte Darmstadt e.V. auf der Ludwigshöhe statt. Referent: Prof. Dr. Bruno Deiss, Physikalischer Verein Frankfurt. Eintritt: 5 Euro, Anfahrtsbeschreibung unter www.vsda.de.