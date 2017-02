HEAG mobilo bietet wieder Sicherheitstrainings für Grundschüler an

Die HEAG mobilo bietet auch in diesem Jahr wieder kostenlose Sicherheitstrainings für Grundschüler der 4. Klasse an. Ab Donnerstag (2. Februar 2017), 15 Uhr, können interessierte Lehrkräfte im Internet unter www.heagmobilo.de/sicherheitstraining-grundschüler einen Termin für ihre Klasse reservieren.In praktischen Übungen und unter fachlicher Anleitung lernen die Schülerinnen und Schüler, wie sie sicher mit Bus und Bahn unterwegs sind. Das Training umfasst das Warten an Haltestellen, das Ein-, Aus- und Umsteigen sowie angemessenes Verhalten während der Fahrt. Dabei lernen die Kinder mögliche Gefahren kennen: Einklemmsituationen in der Tür, Risiken durch den toten Winkel sowie die Bremswege der Fahrzeuge. Weitere Themen sind das Verhalten gegenüber anderen Fahrgästen und dem Fahrpersonal sowie Vandalismusschäden in Bussen und Bahnen.

Anhand einer kleinen eigens entwickelten Fibel, die jeder Schüler im Anschluss an das Training erhält, können die Inhalte der einzelnen Übungen zudem im Unterricht noch einmal wiederholt und vertieft werden.

Umfassendes Angebot

Das Sicherheitstraining ist ein Baustein für mehr Sicherheit im öffentlichen Personennahverkehr. Darüber hinaus hat die HEAG mobilo zusammen mit dem Staatlichen Schulamt der Stadt Darmstadt und des Landkreises Darmstadt-Dieburg, dem Polizeipräsidium Südhessen und der Dadina das Unterrichtskonzept „Copilot“ für 5. Klassen entwickelt. Die Ausbildung zum RMV-Bus- & Bahn-Begleiter für 8. und 9. Klassen durch die Dadina rundet das Angebot der Mobilitätserziehung ab.

Quelle & Bild: HEAG mobilo GmbH