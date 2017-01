Streit auf dem Sportplatz

Nach Streitigkeiten auf dem Sportplatz im Akazienweg in Darmstadt am Samstagnachmittag (28.01.2017) ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung und Bedrohung. Nach ersten Ermittlungen soll es zwischen zwei Gruppen Streit um die Nutzung des Fußballplatzes gegeben haben. Eine Gruppe mit mehreren Kindern im Alter zwischen 13 und 14 Jahren und einem 24-Jährigen soll mit einer Gruppe Jugendlicher aneinandergeraten sein. Aus der Gruppe der Älteren soll der 24-Järhige geschlagen worden sein. Nach der ersten Auseinandersetzung flüchten die Älteren, kamen dann aber mit Schlagstöcken und einer Schreckschusswaffe zurück. Hierbei soll ein Mann in blauem Trainingsanzug auch in die Luft geschossen und die Gruppe bedroht haben. Danach flüchtet die Gruppe erneut. Eine Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Die Ermittler beim Ersten Polizeirevier haben den Fall übernommen. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen