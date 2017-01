Linie R: Haltestellen entfallen wegen Brückenarbeiten

Wegen Arbeiten an der Stirnwegbrücke fährt die Linie R ab Dienstag (31.01.17) bis voraussichtlich Ende des Jahres eine Umleitung. Die Haltestelle ,,Hochschule West‘‘ in Richtung Böllenfalltor entfällt. Im Spätverkehr ab 19 Uhr und an Wochenenden werden zudem die Haltestellen ,,T-Online-Allee‘‘ und ,,Mina-Rees-Straße‘‘ in Richtung Nordbahnhof nicht angefahren. Ersatzweise hält der Bus zu diesen Zeiten an der Haltestelle „Hochschule West“.

Download: Fahrplan der Linie R ab 31. Januar 2017 (PDF, 77 KB)

Quelle: HEAG mobilo GmbH