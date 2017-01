Lesung mit Birgit Jasmund

Am 2. Februar 2017 um 19 Uhr 30 liest Birgit Jasmund aus dem Roman Luther und der Pesttote für die LiteraturInitiative im Verein Darmstadt KulturStärken im Künstlerhaus Ziegelhütte, Kranichsteiner Str. 110, 64289 Darmstadt im Rahmen der Reihe Der literarische Abend. Der Eintritt beträgt 5 Euro.

Wittenberg im Jahre 1517. Die Residenzstadt an der Elbe wird von der Pest heimgesucht. Alle nehmen an, dass auch der Student Tamme zu den Opfern gehört, obwohl seine Leiche nie auftaucht. Almuth, seine Verlobte, glaubt als Einzige an ein Komplott und schafft es, bei Martin Luther Gehör zu finden. Wenig später jedoch braucht der Geistliche selbst Almuths Hilfe. Denn nachdem seine 95 Thesen öffentlich wurden, fürchtet er um sein Leben. Birgit Jasmund: Luther und der Pesttote. Aufbauverlag 2. Auflage 2016.

Birgit Jasmund, geboren 1967, stammt aus der Nähe von Hamburg. Weite, flache Landschaften, über die der Wind pfeift, faszinieren sie. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften in Kiel hat das Leben sie nach Dresden verschlagen. Hier gibt es mehr Wind als mancher glaubt, und wenn er einem so richtig um die Nase weht, hält sie nichts im Haus. Im Aufbau Taschenbuch Verlag erscheint von ihr der historische Roman „Die Tochter von Rungholt“, bei Rütten & Loening die Liebesgeschichte „Krabbenfang“. Ihr neuestes Werk heißt „Luther und der Pesttote“. Es erschien 2016 und derzeit wird die zweite Auflage ausgeliefert.