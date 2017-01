Kind bei Unfall mit Auto verletzt

Ein 43-jähriger Autofahrer erfasste am Dienstag (24.01.17) gegen 7.40 Uhr in Darmstadt einen 7-jährigen Jungen. Der Wagenlenker bog links von der Frankfurter Landstraße in die Untere Mühlstraße ein und fuhr den 7-Jährigen, der gerade an der dortigen Fußgängerampel die Fahrbahn überqueren wollte, mit seinem Fahrzeug an. Das Kind wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs aufgenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen