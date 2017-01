Radio Darmstadt – Seit 20 Jahren DA

Radio Darmstadt feiert am 01. Februar 2017 sein 20-jähriges Dauersendejubiläum mit einem Tag der Offenen Tür, vielen Perlen aus dem Sendearchiv und jeder Menge Live-Musik. Bereits ab 7 Uhr morgens kann man den Sendenden bei der Gestaltung des Morgenmagazins über die Schulter schauen, weiter geht es danach mit vielen Interview-Gästen und vielen hörenswerten Beiträgen aus der vielfältigen Programm der letzten zwei Jahrzehnte von Radio Darmstadt. Außerdem weiht Radio Darmstadt an diesem Tag sein neues, auf digitale Sendetechnik umgerüstetes, Sendestudio ein. Ab 18 Uhr stehen die Zeichen dann ganz auf Live-Musik im Sendehaus am Steubenplatz 12 in Darmstadt. Bis 23 Uhr werden Jula Kim Sieber, Yannick DiMari, Gottfried Lehr sowie Rami Hattab in bester Wohnzimmerkonzert-Manier ihre Kunst zum Besten geben. Der Eintritt ist frei, Besucher (auch solche, die uns gerne etwas live zu ihren RadaR-Erfahrungen erzählen möchten) sind den ganzen Tag herzlich willkommen.