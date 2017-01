Von Montag an fahren Straßenbahnen und HEAG-Busse wieder

Nach zwei Wochen Streik können Fahrgäste der HEAG mobilo endlich aufatmen: Weil die Gewerkschaft Verdi die Streikmaßnahmen während des Schlichtungsprozesses aussetzt, werden ab Montag (23.01.17) die Straßenbahnen und HEAG-Busse wieder fahrplanmäßig fahren. Aufgrund des hohen Personalkrankenstands kann es in den ersten Tagen der Betriebsaufnahme jedoch verschiedentlich noch zu Fahrtausfällen kommen. Alle Abfahrten werden ab Montag wieder auf der HEAG mobilo App in Echtzeit-Qualität sind angezeigt.Um am Montag mit einem sicheren Linienbetrieb starten zu können, wird die HEAG mobilo am Sonntag (22.01.17) mit Oldtimer-Fahrzeugen Kontrollfahrten im Streckennetz durchführen.

Hinweis zum Lilienspiel

Wegen des andauernden Streiks können auch zum Heimspiel der Lilien am Samstag (21.01.17) weder HEAG-Busse noch Straßenbahnen ausfahren.

Quelle: HEAG mobilo GmbH