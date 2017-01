Bewerbungsfrist für Fernstudium Elektrotechnik bis 31. Januar verlängert

Berufstätige, die sich berufsbegleitend weiterqualifizieren möchten, können sich noch bis zum 31. Januar 2017 online für das Master-Fernstudium Elektrotechnik an der Hochschule Darmstadt (h_da) bewerben. Die h_da führt den Fernstudiengang in Kooperation mit der Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen (ZFH) durch, die nun die Anmeldefrist verlängert hat.

Das Master-Fernstudium Elektrotechnik richtet sich an Absolventinnen und Absolventen eines Bachelorstudiums mit mindestens einjähriger Berufserfahrung. Das sechssemestrige Fernstudium vermittelt neben aktuellem technischen Wissen auch wirtschaftswissenschaftliches Know-how sowie Soft Skills zur Vorbereitung auf Führungspositionen.

Drei Vertiefungsrichtungen stehen zur Wahl: Automatisierungstechnik, Mikroelektronik oder Energietechnik. Ein vierter Schwerpunkt befindet sich derzeit in Vorbereitung.

Der Studiengang ist auf die Bedürfnisse von berufstätigen Studierenden ausgerichtet. Flexibilität besteht im Hinblick auf die Präsenzveranstaltungen, die oft freiwillig sind. Sollte die Arbeitsbelastung einmal höher sein, gibt es flexible Lösungen bezüglich der Prüfungen, es können Urlaubs- oder Wiederholungssemester eingelegt werden. Eine intensive Betreuung auch in der Selbststudienphase soll den Studienerfolg sicherstellen.

Weitere Informationen und Anmeldung unter : www.zfh.de/anmeldung/

Details zum Master-Fernstudiengang: www.masterfernstudium-elektrotechnik.de

Quelle: Hochschule Darmstadt