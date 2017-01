Emilia Seniorenresidenz: Neue Ausstellung im Café Margret

Farb- und Formenvielfalt kennzeichnen die Bilder von Jutta Freisens (geb. 1958), die derzeit in der Emilia Seniorenresidenz Darmstadt präsentiert werden. Die Künstlerin zeigt in dieser Ausstellung Arbeiten in Acryl und die Mehrzahl der Bilder ist in einer Phase des spontanen, spielerisch freien Umgangs mit Farben und Formgebung entstanden. Abstrakte Bildinhalte laden das Betrachterauge ein, in Farb- und Formenvielfalt, Übergänge und Zwischenräume einzutauchen, im Augen-Blick zu verweilen.

Die Ausstellung ist im Café Margret der Emilia Seniorenresidenz, Emilstraße 1, Darmstadt vom 27. Januar bis 27. April 2017 täglich von 12 Uhr bis 18 Uhr zu sehen.