Uraufführung im Staatstheater Darmstadt

Lewis Carrolls bekannter Klassiker „Alice im Wunderland“ erzählt von einem Mädchen, das einem sprechenden Kaninchen in seinen Bau folgt und dort durch ein Loch ins Wunderland fällt. Dort trifft sie nicht nur allerlei seltsame Gestalten, auch gesellschaftliche Regeln und Konventionen sind auf den Kopf gestellt. So verliert das Mädchen die Orientierung und stellt selbst plötzlich alles in Frage.

ALICE! wiederum stellt Lewis Carrolls Roman auf den Kopf. 30 Jugendliche haben das Werk interpretiert, denn es behandelt ein Problem, das jedem Jugendlichen vertraut ist: Manchmal weiß man nicht, was, wohin oder wen man will. Oder eben wer man ist.

In Tanz-, Schauspiel-, Rap- und Hip Hop-Kursen, in Schreibworkshops und Diskussionen haben die Jugendlichen unter der Leitung von Sigrun Fritsch mit Songs von Robin Haefs eine Neuauflage des Klassikers als Hip Hop-Schauspiel vorbereitet.

Altersempfehlung: ab 15 Jahren

Premiere am 26. Januar 2017, 20.00 Uhr | Kammerspiele

