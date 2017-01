HEAG-Busse und Straßenbahnen werden weiter bestreikt

Die Gewerkschaft Verdi hat angekündigt die Streikmaßnahmen auch am Mittwoch (18.01.17) fortzusetzen. Damit entfallen weiterhin der komplette Straßenbahnbetrieb sowie die HEAG-Buslinien in Darmstadt, in den Landkreisen Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau und Bergstraße.

Sobald sich die Sachlage ändert, wird die HEAG mobilo ihre Fahrgäste erneut informieren.

Bestreikte Straßenbahnlinien: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9.

Bestreikte Buslinien in Darmstadt, in den Landkreisen Darm-stadt-Dieburg und Groß-Gerau (Linien der HEAG mobiBus): A, AH, AIR (Airliner), EB, F, G, H, K, KU, L, N, NE, O, P, PE, PG, R, U, WX, K 50, K 51, K 52, 8N, 675, 5513, 5515 und 5516

Bestreikte Linien im Kreis Bergstraße (Linien der NVS): 669, 675 – 679 im VRN-Gebiet

Hinweise zu aktuellen Verkehrsinformationen

Hinweise zu alternativen Verkehrsmöglichkeiten und weitere Informationen gibt es unter www.heagmobilo.de.

Quelle: HEAG mobilo GmbH