Auch am Dienstag stehen HEAG-Busse und Straßenbahnen still

Nachdem die Gewerkschaft Verdi angekündigt hat, die Streikmaßnahmen fortzusetzen, entfallen auch am Dienstag (17.01.17) der komplette Straßenbahnbetrieb sowie die HEAG-Buslinien in Darmstadt, in den Landkreisen Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau und Bergstraße.

HEAG mobilo-Geschäftsführer Matthias Kalbfuss erklärt dazu: „Sobald die Gewerkschaft ihre Streikmaßnahmen beendet, werden wir den Linienbetrieb so schnell wie möglich wieder aufnehmen“.

Die HEAG mobilo bittet ihre Fahrgäste, auf andere Verkehrsmittel auszuweichen. Sobald sich die Sachlage ändert, wird die HEAG mobilo ihre Fahrgäste erneut informieren.

Bestreikte Straßenbahnlinien: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9.

Bestreikte Buslinien in Darmstadt, in den Landkreisen Darmstadt-Dieburg und Groß-Gerau (Linien der HEAG mobiBus): A, AH, AIR (Airliner), EB, F, G, H, K, KU, L, N, NE, O, P, PE, PG, R, U, WX, K 50, K 51, K 52, 8N, 675, 5513, 5515 und 5516

Bestreikte Linien im Kreis Bergstraße (Linien der NVS): 669, 675 – 679 im VRN-Gebiet

Hinweise zu aktuellen Verkehrsinformationen

Hinweise zu alternativen Verkehrsmöglichkeiten und weitere Informationen gibt es unter www.heagmobilo.de. In der Verbindungsauskunft des RMV im Internet lassen sich Verkehrsmittel ausblenden, so dass gegebenenfalls sichere Alternativen angezeigt werden: Unter „Womit“/“Optionen anzeigen“ die Häkchen bei dem bestreikten Verkehrsmittel entfernen, so dass jeweils Verbindungen für andere Verkehrsmittel angezeigt werden.

Quelle: HEAG mobilo GmbH