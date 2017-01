Violinenkonzerte in der Akademie für Tonkunst

Ein Konzert der Violinklasse gibt es am Montag (16.01.17) um 19.30 Uhr im Wilhelm-Petersen-Saal der Akademie für Tonkunst, Ludwigshöhstraße 120. Studierende der Klasse Babette Andruk präsentieren, unterstützt von verschiedenen Pianisten, Werke von Ludwig van Beethoven, Niccolo Paganini und Robert Schumann.

Am Freitag (20.01.17) bietet die Akademie für Tonkunst um 19 Uhr ein Konzert im Rahmen der Künstlerischen Reifeprüfung im Fach Violine an. Yu-Fen Tsai, die ihr Studium in der Klasse von Babette Andruk absolviert hat, präsentiert Werke von Felix Mendelssohn und Johann Sebastian Bach. Unterstützt wird Tsai von Çagla Çisem Gürsoy am Klavier.

Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei.