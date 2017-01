Neujahrsempfang der Stadt Darmstadt – 100 Freikarten für Bürger und Bürgerinnen

Oberbürgermeister Jochen Partsch lädt für Sonntag, 22. Januar 2017, um 11 Uhr ins Darmstadtium zum Neujahrsempfang der Wissenschaftsstadt Darmstadt ein. Auch 2017 werden zu diesem Anlass wieder 100 Freikarten (je 50 Mal zwei) verlost. Alle Bürger und Bürgerinnen mit Wohnsitz in Darmstadt sind aufgerufen, sich für die zu verlosenden Eintrittskarten zu bewerben. Die Anmeldung ist telefonisch oder elektronisch und unter Angabe von Name und Anschrift bis Freitag, 13. Januar, an die folgende Adresse zu richten:

Wissenschaftsstadt Darmstadt

Büro des Oberbürgermeisters

Repräsentationen und Ehrungen

Luisenplatz 5

64283 Darmstadt

Tel. 06151-13 2314 oder 06151-13 2315, FAX: 06151-13 3689

E-Mail: repraesentationen [at] darmstadt.de

Da die Karten paarweise vergeben werden, entscheidet bei mehr als 50 Interessierten das Los. Die Gewinner werden per Post benachrichtigt.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt