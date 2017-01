„Volksverräter“ ist das Unwort des Jahres 2016

Das Unwort des Jahres 2016 ist „Volksverräter“. Das hat die Jury der sprachkritischen Aktion an der TU Darmstadt bekannt gegeben. Der Begriff sei ein typisches Erbe von Diktaturen, unter anderem der Nationalsozialisten und als Vorwurf gegenüber Politikern undifferenziert und diffamierend, heißt es in der Begründung.

Die Aktion „Unwort des Jahres“ versteht sich als eine sprachkritische Initiative, die in einer Zeit, in der der gesellschaftliche Konsens über die Grundprinzipien der Demokratie in Gefahr zu sein scheint, die Grenzen des öffentlich Sagbaren in unserer Gesellschaft anmahnen sollte.

Quelle: TU Darmstadt